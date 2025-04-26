Повідомлення про повернення компанії в РФ – дезінформація

Публікації в російських ЗМІ щодо повернення компанії "МакДональдз" в РФ є дезінформацією, повідомляє McDonald’s Ukraine на платформі X в суботу.

"26 квітня у мережі почала ширитися дезінформація про можливе повернення "МакДональдз" в росію, що була викликана хвилею публікацій російських ЗМІ про подачу корпорацією "МакДональдз" заявки на перереєстрацію торгових марок в росії у грудні 2024 року", - пише McDonald’s Ukraine на X.

Заявка на переєрестрацію марки є системним кроком "МакДональдз" для захисту від її несанкціонованого використання – пояснили в компанії.

"МакДональдз" регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де компанія не веде жодної діяльності. Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах", - йдеться у повідомленні.

"При цьому, наша позиція чітка і залишається незмінною. "МакДональдз" одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", - заявили McDonald’s Ukraine на X.