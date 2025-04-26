Інтерфакс-Україна
Події
18:34 26.04.2025

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії
Фото: https://www.governo.it/it

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в її офіційній резиденції - Палаццо Кіджі, у Римі.

"Під час переговорів лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента Трампа, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру, здатного гарантувати майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України", - сказано в повідомленні про зустріч на веб-сайті італійського уряду.

Мелоні від імені уряду Італії, висловила співчуття жертвам нещодавніх російських атак, підтвердивши своє рішуче засудження цих актів та наголосивши на нагальній необхідності негайного та безумовного припинення вогню, а також на необхідності конкретних зобов'язань Москви щодо започаткування мирного процесу.

"Голова Ради (міністрів – ІФ-У) привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Тепер очікується, що Росія також конкретно продемонструє свою готовність до миру", - сказано в пресрелізі.

Теги: #мелоні #зеленський

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