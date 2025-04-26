Зеленський про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом "хорошою", та додав, що вона має потенціал стати історичною, якщо будуть досягнені спільні результати.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Він також подякував Трампу за зустріч.