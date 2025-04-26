"Конструктивно" - так Єрмак підписав фото зустрічі президентів України і США

Фото: Офіс Президента України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа була конструктивною, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Конструктивно", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі, додавши до повідомлення фото зустрічі двох лідерів.

Раніше прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський і Трамп зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори, команди працюють над організацією продовження зустрічі.