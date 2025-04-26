Зеленський і Трамп домовилися продовжити переговори - Никифоров

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися продовжити переговори, команди працюють над організацією продовження зустрічі, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі", - сказав Никифоров журналістам у суботу.

Він уточнив, що продовження зустрічі буде сьогодні.