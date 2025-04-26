Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, яку спричинили ворожі удари- ДСНС

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Трохи менше 5 годин знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу, яка спалахнула на цивільному підприємстві у Дергачах (Харківська обл) близько 7:20 внаслідок ударов ворожих БпЛА.

"Виникла пожежа площею 2500 м кв. в одній із складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда. О 12:05 пожежу вдалось ліквідувати",- повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

Як раніше повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, внаслідок ворожих ударів по підприємствах, які спеціалізувалися на виробництві товарів легкої промисловості, постраждали двоє цивільних чоловіків.