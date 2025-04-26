Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік
У Київській області працювали сили ППО, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області, одна людина постраждала, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці", - написав він у телеграм в суботу.
Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.
У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.
У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.