Інтерфакс-Україна
Події
12:03 26.04.2025

Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік

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Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5181

У Київській області працювали сили ППО, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області, одна людина постраждала, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці", - написав він у телеграм в суботу.

Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.

У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Теги: #ппо #київська_область

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