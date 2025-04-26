Брендан Хенрахан призначений старшим співробітником Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США

Брендан Хенрахан обіймає посаду старшого співробітника Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США, повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США.

До початку роботи в Держдепартаменті Хенрахан був інвестором у Bain Capital у Північній Америці в команді прямих інвестицій, де керував угодами та співпрацював з компаніями у секторах споживчих та бізнес-послуг.

"Раніше він працював радником з питань політики в Сенатському комітеті з питань малого бізнесу та підприємництва під керівництвом тодішнього голови Марко Рубіо. Свою кар’єру він розпочав у McKinsey & Company, де надавав підтримку клієнтам з державного та приватного секторів", зазначено в повідомленні.

Хенрахан має ступінь бакалавра Гарвардського коледжу та ступінь MBA Стенфордської вищої школи бізнесу.