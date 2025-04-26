Інтерфакс-Україна
Події
07:19 26.04.2025

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області - ОВА

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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 414 атак по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктів Запорізької області", – написав Федоров у своєму Телеграм.

За його словами, російські війська здійснили 1 авіаційний удар по Гуляйполю, а 279 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Новоданилівку та Новодарівку, а 130 артилерійських ударів були завдані по території Кам’янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Унаслідок ворожого обстрілу Оріхова поранення дістав 67-річний чоловік.

Федоров додав, що надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та обʼєктів інфраструктури.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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