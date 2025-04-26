Інтерфакс-Україна
Події
05:40 26.04.2025

У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

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У застосунку Армія+ запустився новий навчальний курс із фінансової грамотності, адаптований до потреб військовослужбовців, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Курс складається з 20 уроків і охоплює планування бюджету, заощадження, інвестування, податкові питання та страхування. Після кожного модуля передбачено тестування, а після завершення всього курсу – фінальний іспит. Успішне проходження дозволяє отримати електронний сертифікат.

"До розробки курсу долучилися викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Гавриш, юристка Людмила Дараган та експертка Фонду підтримки реформ в Україні Ольга Фабричева", зазначено в повідомленні у п’ятницю.

"Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем… Продовжуємо перетворювати Армія+ на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі у застосунку Армія+ доступно десять освітніх курсів. Загалом 70,8 тис. військовослужбовців проходять навчання, з яких 28,5 тис. уже завершили щонайменше один курс. Найпопулярніші – "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Джерело: https://mod.gov.ua/news/v-armiya-zapustivsya-navchalnij-kurs-pro-finansovu-gramotnist

Теги: #міноборони #курс #військові

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