Інтерфакс-Україна
Події
04:36 26.04.2025

Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

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Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили питання тарифів, макроекономічної політики та підтримки України, йдеться в повідомленні єврокомісара в Х.

"Душевна та відверта зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ми обмінялися думками щодо впливу американських тарифів. ЄС готовий досягти взаємоприйнятного рішення. Ми також обговорили важливість здорової фіскальної та макроекономічної політики. Я наголосив на необхідності продовження підтримки України", — написав Домбровскіс у п’ятницю.

Джерело: https://x.com/VDombrovskis/status/1915825216791458199

Теги: #домбровкіс #єс #сша

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