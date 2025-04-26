Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили питання тарифів, макроекономічної політики та підтримки України, йдеться в повідомленні єврокомісара в Х.

"Душевна та відверта зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ми обмінялися думками щодо впливу американських тарифів. ЄС готовий досягти взаємоприйнятного рішення. Ми також обговорили важливість здорової фіскальної та макроекономічної політики. Я наголосив на необхідності продовження підтримки України", — написав Домбровскіс у п’ятницю.

Джерело: https://x.com/VDombrovskis/status/1915825216791458199