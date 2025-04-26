Інтерфакс-Україна
Події
03:05 26.04.2025

Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

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Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що офіційне визнання Криму частиною Росії буде "бомбою уповільненої дії", яка неодноразово вибухатиме в майбутньому, йдеться в повідомленні LRT у пʼятницю.

"Якщо ми визнаємо Крим юридично російським, це буде бомба уповільненої дії. Ось де червоні лінії, щоб їх не перетинати", – сказав Науседа журналістам, коментуючи слова Дональда Трампа про те, що Крим "вже російський".

За словами президента Литви, позиція Європи щодо Криму є чіткою, і перш ніж ухвалювати будь-які рішення, слід запитати думку України – країни, яка зазнала найтяжчих втрат: "То хіба вони не мають права сказати важливе слово про ці пропозиції?" – наголосив він.

Президент Литви зазначив, що поділяє позицію Володимира Зеленського і повністю її підтримує.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що Україна ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО, а Крим має залишатися російським. Про це він заявив в інтерв’ю журналу Time.

Джерела:

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2546742/nauseda-apie-krymo-atidavima-rusijai-cia-uzdelsto-veikimo-bomba

https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/

Теги: #литва #крим

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