Інтерфакс-Україна
Події
00:57 26.04.2025

Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів після згортання допомоги США - ЗМІ

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Скорочення фінансування з боку США в галузі кібербезпеки стало однією з причин посилення уразливості України до хакерських атак, зокрема з боку Росії, йдеться в повідомленні Bloomberg у п’ятницю.

Рішення адміністрації Дональда Трампа про зменшення підтримки програм, що забезпечують захист урядових та приватних структур, мало серйозні наслідки для національної кібербезпеки України.

За останні п’ять років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад 200 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки в Україні, а також надали допомогу Агентство національної безпеки та Кібернетичне командування США.

"Ця підтримка була вирішальною для захисту від кібератак, спрямованих на урядові установи, енергетичні компанії та телекомунікаційні мережі України, які вже зазнали серйозних спроб диверсій з боку російських хакерів", - зазначено в повідомленні.

Однак після того, як президент Трамп почав переглядати зовнішньополітичні пріоритети США, багато з цих програм були згорнуті. Окремі поставки комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для української інфраструктури так і не були реалізовані.

Київський експерт з кібербезпеки Єгор Аушев зазначив, що: "Неочікуване припинення кібероперацій зробило Україну вразливою до атак з боку Кремля. Тепер Україна стала легкою мішенню для російських хакерів, що може мати важкі наслідки для національної безпеки".

Представники Держдепартаменту США заявили, що фінансування програм з кібербезпеки в Україні буде переглядатися з урахуванням того, наскільки вони сприяють досягненню цілей адміністрації Трампа, йдеться в повідомленні видання.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-25/us-aid-pullback-is-making-ukraine-more-vulnerable-to-russian-hacks

Теги: #фінансування #сша #кібербезпека

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