РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вказує на наявність антиамериканської коаліції, які створили РФ, Іран, КНДР та КНР.

"Отже, тепер ви можете бачити цю коаліцію, і вона існує, і вони цього не приховують. Абсолютно ні. Іран повністю з ними. Іран готовий до знищення Сполучених Штатів. Північна Корея – вони повністю з ними. Усі вони кажуть, що воюють проти Сполучених Штатів на території України", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, друга частина якого була оприлюднена у п'ятницю.

За його словами, є причина говорити, що вони таким чином приховують слабкість своєї армії, бо їм не вдалося повністю знищити Україну.

Щодо КНР, президент відзначив, що у України є інформація, що китайці працюють на російських заводах і виробляють дрони, які використовуються для вбивства українців, а також нагадав про участь громадян КНР у війні проти України в лавах російської окупаційної армії.

"Якщо керівництво Китаю не знає про це, наприклад, і громадяни Китаю, технічні працівники, працюють у Росії та виробляють дрони, і ці дрони вбивають нас, українців. Якщо китайське керівництво не знає, що громадяни Китаю, і ми взяли деяких з них у полон, вони воюють зі своєю зброєю, вони вбивають нас, то скажіть мені, чи це свого роду виправдання його ситуації? Хіба це не несправедливо, коли ми кажемо, що Китай підтримує Росію? Я думаю, що ми справедливо говоримо, бо китайці не працюють на наших заводах, вони не виробляють зброю, яку ми використовуємо для захисту від росіян. Китайці не воюють разом з нашими людьми та зброєю у Збройних силах України, оскільки їх сотні. Можливо, керівництво не знає. Але це не означає, що ви не повинні на це реагувати. Ви повинні на це реагувати", - сказав він.

"І саме тому вся ця ситуація, у будь-якому разі, певним чином залучає вас до ситуації, коли на вершині стоїть цей союз з Росією. А Україна як наріжний камінь, як показник", - пояснив Зеленський.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=XvSq2mxAPk0