Інтерфакс-Україна
Події
23:04 25.04.2025

Зеленський разом з представниками іноземних держав відвідав місце удару по Києву, де загинули 12 осіб й вшанував пам’ять загиблих

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Президент України Володимир Зеленський разом з представниками іноземних держав та міжнародних організацій відвідав місце трагедії в Києві, де балістична ракета забрала життя 12 людей.

"Сьогодні ми разом із представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої співчуття", – написав Зеленський в своєму Телеграм у п’ятницю.

Зруйновані будинки і рятувальна операція, яка тільки нещодавно завершилась, стали свідченням наслідків атаки.

Більше ніж 50 представників посольств і міжнародних організацій вшанували пам’ять загиблих: "Всі на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї", – додав президент.

Він також подякував всім державам і міжнародним організаціям, які підтримують Україну: "Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, у такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, Північна Америка – усім партнерам дякую за підтримку зараз. Також – усім міжнародним організаціям, які допомагають нам, нашій державі, які підтримують українців."

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13974

Теги: #удар #память #жертви

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