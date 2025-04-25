Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністерство освіти та науки України ініціює розширення права на відстрочення від призову під час мобілізації на частину педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності, повідомив голова відомства Оксен Лісовий.

"Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним", - написав Лісовий у Facebook у п'ятницю.

За його словами, пропозиція міністерства вже схвалено на засіданні уряду і далі має бути розглянута Верховною Радою України. "Зауважу, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", - відзначив міністр.

Він відзначив, що позашкільна освіта за вищезгаданими напрямами допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому, важлива для формування навичок, необхідних для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

"Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — це стратегічне завдання держави, яке потребує підтримки професійного кадрового потенціалу у сфері позашкілля. Підтримка природничої та технологічної освіти — ключ до економічного розвитку після перемоги", - додав Лісовий.

Як повідомлялося, відповідний урядовий законопроєкт №13193 про внесення змін до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти вже зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з запропонованими змінами до закону призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 р. працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Законопроєкт також уточнює категорії здобувачів освіти, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного ст. 15 закону "Про військовий обов’язок і військову службу", та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Відстрочку від призову також пропонується надавати здобувачам вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторантам та лікарям (фармацевтам) – інтернам, лікарям – резидентам. Ця норма поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше.