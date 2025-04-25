Інтерфакс-Україна
Події
19:58 25.04.2025

Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти

3 хв читати
Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністерство освіти та науки України ініціює розширення права на відстрочення від призову під час мобілізації на частину педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності, повідомив голова відомства Оксен Лісовий.

"Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним", - написав Лісовий у Facebook у п'ятницю.

За його словами, пропозиція міністерства вже схвалено на засіданні уряду і далі має бути розглянута Верховною Радою України. "Зауважу, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", - відзначив міністр.

Він відзначив, що позашкільна освіта за вищезгаданими напрямами допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому, важлива для формування навичок, необхідних для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

"Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — це стратегічне завдання держави, яке потребує підтримки професійного кадрового потенціалу у сфері позашкілля. Підтримка природничої та технологічної освіти — ключ до економічного розвитку після перемоги", - додав Лісовий.

Як повідомлялося, відповідний урядовий законопроєкт №13193 про внесення змін до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти вже зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з запропонованими змінами до закону призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 р. працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Законопроєкт також уточнює категорії здобувачів освіти, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного ст. 15 закону "Про військовий обов’язок і військову службу", та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Відстрочку від призову також пропонується надавати здобувачам вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторантам та лікарям (фармацевтам) – інтернам, лікарям – резидентам. Ця норма поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше.

 

Теги: #відстрочка #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 22.04.2025
Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства

Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства

17:49 17.04.2025
Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

19:58 15.04.2025
Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

13:20 10.04.2025
Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

11:46 10.04.2025
"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

19:22 08.04.2025
Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

19:02 08.04.2025
У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

10:10 07.04.2025
Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

22:23 26.03.2025
Люди з інвалідністю зможуть отримати відстрочку, навіть без пенсійного посвідчення – заступник міністра оборони

Люди з інвалідністю зможуть отримати відстрочку, навіть без пенсійного посвідчення – заступник міністра оборони

00:02 26.03.2025
Міноборони анонсувало запуск нових відстрочок в "Резерв+" з 26 березня

Міноборони анонсувало запуск нових відстрочок в "Резерв+" з 26 березня

ВАЖЛИВЕ

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

ОСТАННЄ

У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА