Співробітниця мережі "Аврора", її чоловік та син загинули внаслідок російської атаки на Київ

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Київ у четвер загинула співробітниця мережі "Аврора", її чоловік та син, донька жінки перебуває у лікарні, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

"Учора під час російської атаки на Київ загинула наша колега Вікторія. Неймовірно щира, чесна, справедлива. Вона завжди відстоювала інтереси своєї рідини та колег. Відверта, правдива, справжня – у кожному своєму прояві. Разом із нею загинули чоловік і син. Її донька наразі перебуває у лікарні", – написав він у Facebook у п’ятницю.

За словами Панасенка, компанія підтримує зв’язок із старшим сином колеги та надає необхідну допомогу.

Бізнесмен додав, що у результаті атаки було зруйновано два магазини "Аврора".

"Зруйновано також два магазини "Аврори". Усе матеріальне ми відбудуємо. Але втрачені життя – це невимовний біль і непоправна втрата. Сумуємо. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – повідомив він.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер загинуло 12 людей, більше 90 людей постраждали, серед них 12 дітей. Щонайменше 44 людини госпіталізовано.