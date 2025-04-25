Інтерфакс-Україна
Події
18:08 25.04.2025

Обсяг торгівлі між Україною і ЄС "Шляхами солідарності" у березні досяг EUR211 млрд

2 хв читати
Обсяг торгівлі між Україною і ЄС "Шляхами солідарності" у березні досяг EUR211 млрд

Обсяг торгівлі через "Шляхи солідарності" між Україною і Євросоюзом від часу запуску проєкта в травні 2022 року до березня 2025 року досяг EUR211 млрд: український експорт становив EUR61 млрд, імпорт був на рівні близько EUR150 млрд, повідомив генеральний директорат з питань мобільності та транспорту ЄС в четвер.

Згідно з його повідомленням на сайті, з травня 2022 року до березня 2025 року "Шляхами солідарності" Україна експортувала близько 179 млн тонн товарів, зокрема 91 млн тонн сільськогосподарської продукції (в тому числі майже 85 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів).

"Шляхи солідарності" відіграють важливу роль для українського імпорту, зазначають в європейському директораті.

Крім того, повідомляється, що "Шляхами солідарності" Україна з травня 2022 року (до березня 2025 року - ІФ-У) імпортувала близько 74,5 млн тонн товарів, зокрема паливо, транспортні засоби, добрива, а також військову та гуманітарну допомогу.

У березні 2025 року "Шляхами солідарності" здійснювалося майже 85% всього імпорту товарів в Україну, тоді як через Чорне море – майже 15%. Також через них здійснювалось близько половини українського експорту несільськогосподарської продукції, ще 50% експортувалось через Чорне море. "Шляхами солідарності" на експорт перевозилося близько 20% зернових, олійних продуктів з України - майже 80% їх обсягу експортувалось через Чорне море, повідомили в генеральному директораті з питань мобільності та транспорту ЄС.

"Шляхи солідарності" було запущено в травні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади українських морських портів. Їх було створено, щоб забезпечити Україні можливість експортувати зерно, залізну руду, сталь та інші товари, а також імпортувати необхідні товари - від палива до військової та гуманітарної допомоги альтернативними транспортними шляхами - внутрішніми водними шляхами, залізницею та автомобільними дорогами.

З травня по липень 2022 року "Шляхи солідарності" були єдиною можливістю для України експортувати свою сільськогосподарську продукцію. У серпні 2022 року Чорноморська зернова ініціатива (BSGI) за посередництва ООН допомогла відновити відвантаження зерна з українських чорноморських портів. У середині липня 2023 року Росія припинила свою участь у BSGI, яку. згодом було припинено.

У серпні 2023 року Україна запустила Український морський коридор, яким у березні 2025 року уже було експортовано 4,1 млн тонн зернових, олійних та інших супутніх товарів.

У середині квітня цього року повідомлялося, що Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 116 млн тонн вантажів, з яких майже 73 млн тонн - зерно.

Теги: #євросоюз #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 25.04.2025
Швейцарія заявляє, що США мають намір провести особливі торговельні переговори з нею та ще 14 країнами

Швейцарія заявляє, що США мають намір провести особливі торговельні переговори з нею та ще 14 країнами

14:32 15.04.2025
Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС

Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС

15:47 14.04.2025
Євросоюз розширив санкційний список щодо Ірану за порушення прав людини

Євросоюз розширив санкційний список щодо Ірану за порушення прав людини

17:38 10.04.2025
Рішення щодо торгівлі агротоварами має бути взаємовигідним для фермерів по обидва боки кордону

Рішення щодо торгівлі агротоварами має бути взаємовигідним для фермерів по обидва боки кордону

02:17 09.04.2025
Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

09:31 04.04.2025
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

15:32 03.04.2025
Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

22:29 31.03.2025
Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

08:33 30.03.2025
Японія, Китай та Південна Корея готують угоду про вільну торгівлю на тлі митної стратегії Трампа

Японія, Китай та Південна Корея готують угоду про вільну торгівлю на тлі митної стратегії Трампа

19:18 11.03.2025
Шмигаль: Ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Шмигаль: Ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Підрив Каховської ГЕС позбавив доступу до води понад 1 млн українців – спецдоповідь омбудсмана

Байден із дружиною відвідають похорон Папи Римського

Співробітниця мережі "Аврора", її чоловік та син загинули внаслідок російської атаки на Київ

На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

Путін і Віткофф обговорили можливість відновлення прямих переговорів Росії та України - Ушаков

Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА