Обсяг торгівлі між Україною і ЄС "Шляхами солідарності" у березні досяг EUR211 млрд

Обсяг торгівлі через "Шляхи солідарності" між Україною і Євросоюзом від часу запуску проєкта в травні 2022 року до березня 2025 року досяг EUR211 млрд: український експорт становив EUR61 млрд, імпорт був на рівні близько EUR150 млрд, повідомив генеральний директорат з питань мобільності та транспорту ЄС в четвер.

Згідно з його повідомленням на сайті, з травня 2022 року до березня 2025 року "Шляхами солідарності" Україна експортувала близько 179 млн тонн товарів, зокрема 91 млн тонн сільськогосподарської продукції (в тому числі майже 85 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів).

"Шляхи солідарності" відіграють важливу роль для українського імпорту, зазначають в європейському директораті.

Крім того, повідомляється, що "Шляхами солідарності" Україна з травня 2022 року (до березня 2025 року - ІФ-У) імпортувала близько 74,5 млн тонн товарів, зокрема паливо, транспортні засоби, добрива, а також військову та гуманітарну допомогу.

У березні 2025 року "Шляхами солідарності" здійснювалося майже 85% всього імпорту товарів в Україну, тоді як через Чорне море – майже 15%. Також через них здійснювалось близько половини українського експорту несільськогосподарської продукції, ще 50% експортувалось через Чорне море. "Шляхами солідарності" на експорт перевозилося близько 20% зернових, олійних продуктів з України - майже 80% їх обсягу експортувалось через Чорне море, повідомили в генеральному директораті з питань мобільності та транспорту ЄС.

"Шляхи солідарності" було запущено в травні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади українських морських портів. Їх було створено, щоб забезпечити Україні можливість експортувати зерно, залізну руду, сталь та інші товари, а також імпортувати необхідні товари - від палива до військової та гуманітарної допомоги альтернативними транспортними шляхами - внутрішніми водними шляхами, залізницею та автомобільними дорогами.

З травня по липень 2022 року "Шляхи солідарності" були єдиною можливістю для України експортувати свою сільськогосподарську продукцію. У серпні 2022 року Чорноморська зернова ініціатива (BSGI) за посередництва ООН допомогла відновити відвантаження зерна з українських чорноморських портів. У середині липня 2023 року Росія припинила свою участь у BSGI, яку. згодом було припинено.

У серпні 2023 року Україна запустила Український морський коридор, яким у березні 2025 року уже було експортовано 4,1 млн тонн зернових, олійних та інших супутніх товарів.

У середині квітня цього року повідомлялося, що Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 116 млн тонн вантажів, з яких майже 73 млн тонн - зерно.