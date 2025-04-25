Інтерфакс-Україна
Події
17:07 25.04.2025

У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

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У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

Понад 30 постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч на четвер лишаються в лікарнях, деякі з них мають дуже важкі поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, рятувальні роботи на місці удару вже завершились. "Тоді росіянам, на жаль, вдалося вбити 12 наших людей в Києві, майже 90 було поранено в місті", - додав він.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 людини було госпіталізовано.

Теги: #київ #постраждалі #ракетний_удар #зеленський

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