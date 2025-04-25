У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

Понад 30 постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч на четвер лишаються в лікарнях, деякі з них мають дуже важкі поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, рятувальні роботи на місці удару вже завершились. "Тоді росіянам, на жаль, вдалося вбити 12 наших людей в Києві, майже 90 було поранено в місті", - додав він.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 людини було госпіталізовано.