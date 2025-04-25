Інтерфакс-Україна
Події
15:45 25.04.2025

У Чорному морі затримано судно за незаконне вивезення близько 5 тис. тонн українського зерна з окупованого Криму

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У Чорному морі затримано судно за незаконне вивезення близько 5 тис. тонн українського зерна з окупованого Криму
Фото: https://t.me/DPSUkr/25944

У Чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн – так працює "тіньовий флот" рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ – у межах комплексних заходів протидії економічним злочинам РФ.

Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.

Наразі судно заарештовано, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.

Теги: #чорне_море #дпсу #крим #судно

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