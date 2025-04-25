Сигнали від США про можливий вихід із мирного процесу покликані "стимулювати мирний процес" - МЗС України

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви США про можливий вихід із мирних переговорів.

"Ми бачили коментарі і сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто надсилаючи публічно такі сигнали, американська сторона намагається стимулювати мирний процес. Пришвидшити його. Саме в такому контексті розглядаємо", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

За словами Тихого, офіційну інформацію про нібито бажання США вийти із так званого "мирного процесу" Україна не отримувала.

"Офіційної, дипломатичної інформації, листування, нот, щось офіційно-дипломатично закритими каналами - про підготовку до виходу з мирного процесу - станом на зараз ми не отримували", - наголосив речник.

Він додав, що Україна ставиться до цього "нормально, як до сигналів, які покликані пришвидшити цей процес", і "не драматизує".

Окремо Тихий ще раз наголосив, що Україна "дотримується принципової позиції", Конституції України, національних інтересів України.

"Я в цьому можу абсолютно чітко всіх запевнити", - сказав він.