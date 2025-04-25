Швейцарія заявляє, що США мають намір провести особливі торговельні переговори з нею та ще 14 країнами

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США обрали Швейцарію і ще 14 держав для ведення торговельних переговорів у привілейованому форматі, заявила в п'ятницю швейцарський президент Карін Келлер-Зуттер.

"США визначили групу з 15 країн (...), з якими вони хочуть знайти швидке вирішення питання з митами. Швейцарія входить до групи цих держав", - цитує Associated Press (AP) її слова.

За її словами, з цими країнами "США намічають, можна сказати, до певної міри привілейовані переговори і пошук рішень". Але вона не уточнила, про які держави, крім Швейцарії, йдеться.

Вона також висловила задоволення у зв'язку з її консультаціями у Вашингтоні цього тижня, зокрема з главою американського Мінфіну Скоттом Бессентом, запевнивши, що США і Швейцарія хочуть швидко врегулювати проблеми в торговельній сфері. Тим часом вона заявила, що графіка переговорів поки що немає.

AP нагадує, що раніше США ввели мита в 31% на товари зі Швейцарії. Однак 9 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення митних тарифів на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог з цього питання.

За інформацією швейцарського посольства у Вашингтоні, США з 2021 року є головним експортним ринком для Швейцарії. У 2023 році торговельний оборот двох країн досяг $185,9 млрд.