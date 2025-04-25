Щодо невідворотності майбутнього України в НАТО необхідно працювати з партнерами - нардеп

Україні необхідно працювати з європейськими й американськими партнерами над питанням невідворотності майбутнього України в Північноатлантичному Альянсі, вважає голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Для нас принципово мати чітку позицію європейських партнерів і з ними разом працювати з американцями, щоб жодним чином, навіть попри сумніви американської адміністрації щодо членства України в НАТО, не переглядати вже ухвалених рішень на рівні Альянсу. Поки Росія думатиме, що наше членство в НАТО може бути предметом переговорів із нею і торгу, доти буде намагатися досягти свого. Якщо ж це буде дійсно незворотнім рішенням, Росії доведеться його проковтнути", - написала Климпуш-Цинцадзе у Фейсбуці за результатами засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у Вісбадені (Німеччина).

Вона розповіла, що на засіданні йшлося про координацію дій при підготовці до наступного засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в США наприкінці травня, з точки зору єдності політичного сигналу щодо невідворотності майбутнього України в НАТО і роботи з американськими партнерами в тому числі в рамках ПА. Климпуш-Цинцадзе відзначила абсолютну єдність парламентарів країн-членів Альянсу стосовно посилення не тільки політичних заяв, а й переходу до активних дій щодо посилення допомоги Україні. "Лунали заяви про необхідність чіткого плану країн Європи з підвищення здатності України оборонятися і спільного тиску на агресора", - розповила народний депутат.

За її словами, українська делегація та національні делегації ПА НАТО ознайомились з роботою NSATU - механізмом Альянсу, створеним для координації безпекової допомоги та тренування для ЗСУ, де працюють представники країн-членів НАТО та країн-партнерів. "Незважаючи на складне політичне тло перемовного процесу щодо припинення бойових дій в Україні, серед військовослужбовців механізму NSATU і серед колег парламентарів національних парламентів європейських країн-членів Альянсу панує переконання, що ми ведемо спільну боротьбу і необхідно посилювати допомогу Україні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, делегація Верховної Ради взяла участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у Німеччині.