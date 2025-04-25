Інтерфакс-Україна
Події
13:29 25.04.2025

Безробітна з Борисполя встановлювала відеокамери для коригування ворожих ударів по Київщині

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Безробітна з Борисполя встановлювала відеокамери для коригування ворожих ударів по Київщині

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали на Київщині 30-річну жінку, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога.

"Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних сил України та підрозділів СБУ. Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об’єктів приховані вайфай камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, після придбання першої мінікамери за гроші ФСБ ворожа поплічниця прибула до одного з військових об’єктів, щоб встановити біля нього "точку спостереження". Зловмисниця не встигла цього зробити, оскільки СБУ затримала її "на гарячому" поблизу оборонної будівлі.

В українській спецслужбі уточнюють, що 30-річну безробітну жительку Борисполя окупанти дистанційно завербували на телеграм-каналі з пошуку "швидких заробітків".

Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки – відстеження наслідків ворожих "прильотів" по Київщині. Для цього вона періодично об’їжджала локації, які отримувала від куратора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Теги: #відеокамери #коригувальниця #київська_область

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