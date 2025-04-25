Досвід Києва в перші дні вторгнення враховано для підготовки антикризового плану Вільнюса

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Вільнюс підготував власний план евакуації на випадок війни чи інших надзвичайних ситуацій, за основу якого був взятий досвід Києва під час повномасштабної війни, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Більше року ми плідно співпрацюємо з литовськими колегами. Ділимося досвідом щодо евакуаційних маршрутів, інтерактивних мап із необхідною інформацією, систем оповіщення і розробки окремого мобільного застосунку за аналогією з Київ Цифровий", – наводяться в повідомленні на сайті слова заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Як зазначається, Вільнюс став другим містом Литви після Йонави, яке має такий документ. В його антикризовому плані передбачено алгоритми оповіщення населення, маршрути евакуації, пункти збору, організацію тимчасового розміщення та надання допомоги, а також поступове повернення до місць проживання після стабілізації ситуації. Він охоплює евакуацію понад 600 тис. мешканців міста.

Зокрема, передбачено допомогу людям із вразливих груп, організацію перевезення тих, хто не має власного транспорту, підтримку громадської взаємодії. Для реалізації плану мають намір задіяти понад 150 евакуаційних маршрутів і посилити інфраструктуру. Так, серед пріоритетів – капітальний ремонт мостів і розширення основних виїздів із міста.

Передбачені сценарії реагування не лише на військову загрозу, а й на гібридні атаки, техногенні катастрофи та стихійні лиха.

План включає відкриту частину, доступну громадськості, та детальну – для внутрішнього користування відповідними службами. Першочергове інформування населення здійснюватиметься через SMS, сирени, медіа та мобільний застосунок, який розробляється за прикладом Києва.