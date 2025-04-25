Інтерфакс-Україна
Події
08:18 25.04.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та дві загинули

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та дві загинули

Російські війська у четвер обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 3 людини та 2 загинули, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Милове, Дудчани, Осокорівка, Нововоронцовка, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Шляхове, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зорівка, Інгулець, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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