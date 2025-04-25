Інтерфакс-Україна
Події
08:09 25.04.2025

Британський прем'єр сподівається на припинення вогню в Україні до літа

2 хв читати
Британський прем'єр сподівається на припинення вогню в Україні до літа
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, повідомляє британське видання The Telegraph.

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", - заявив прем'єр Британії.

Він також сказав, що сподівається, що припинення вогню може бути оголошено до літа. Він повторив свій заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних військ, які планують розмістити в Україні для нагляду за миром.

Крім того, він наполягає на тому, що Україні необхідно надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ, і вимагає від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Я не хочу бачити тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливості та засоби повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Стармер також відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав він.

 

 

Теги: #припинення_вогню #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 24.04.2025
Посольство Великої Британії та "Укрпошта" презентували спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства"

Посольство Великої Британії та "Укрпошта" презентували спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства"

14:17 24.04.2025
Президент ПАР: Закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити безумовне припинення вогню

Президент ПАР: Закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити безумовне припинення вогню

22:23 23.04.2025
Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

15:13 23.04.2025
Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

14:38 23.04.2025
Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

19:40 22.04.2025
Україна готова на безумовне припинення вогню, але якщо це перемирення часткове, ми готові до дзеркальних заходів

Україна готова на безумовне припинення вогню, але якщо це перемирення часткове, ми готові до дзеркальних заходів

16:34 22.04.2025
Українська пропозиція припинення вогню по цивільних обʼєктах залишається в силі – Зеленський

Українська пропозиція припинення вогню по цивільних обʼєктах залишається в силі – Зеленський

17:11 20.04.2025
Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

02:17 19.04.2025
Трамп і Стармер обговорили торгівлю, війну в Україні та безпеку на Близькому Сході

Трамп і Стармер обговорили торгівлю, війну в Україні та безпеку на Близькому Сході

13:15 18.04.2025
США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих і восьмеро постраждалих в Павлограді внаслідок ворожої дронової атаки - Лисак

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 151 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

ОСТАННЄ

Троє загиблих і восьмеро постраждалих в Павлограді внаслідок ворожої дронової атаки - Лисак

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та дві загинули

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 151 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

Шмигаль зустрівся з прем’єркою Ліхтенштейну, говорили про санкції для РФ та заморожені активи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА