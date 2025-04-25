Британський прем'єр сподівається на припинення вогню в Україні до літа

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, повідомляє британське видання The Telegraph.

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", - заявив прем'єр Британії.

Він також сказав, що сподівається, що припинення вогню може бути оголошено до літа. Він повторив свій заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних військ, які планують розмістити в Україні для нагляду за миром.

Крім того, він наполягає на тому, що Україні необхідно надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ, і вимагає від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Я не хочу бачити тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливості та засоби повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Стармер також відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав він.