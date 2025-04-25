Інтерфакс-Україна
Події
05:34 25.04.2025

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

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Київ. 25 квітня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Група компаній "ОККО" планує повноцінно запустити біоетанольний завод вартістю EUR110 млн, у третьому кварталі 2026 року, повідомив СЕО групи Василь Даниляк.

"Цього року збираємося повністю здати елеваторну, складську групу, матимемо можливість приймати кукурудзу з нашого кластера. У третьому кварталі 2026 року плануємо повноцінно запустити завод", – сказав Даниляк під час конференції We build Ukraine у четвер, яка транслювалася онлайн.

Він зазначив, що загальні інвестиції в завод протягом 2024-2026 років складають EUR110 млн, з яких EUR35 млн – власний внесок групи, EUR75 млн – боргове фінансування. З нього EUR60 млн надав ЄБРР строком на дев'ять років, ще EUR15 млн – Райфайзен Банк Україна строком на сім років.

За словами Даниляка, річна потужність заводу по біоетанолу, потреба в якому зростає з обов’язковим додаванням 5% цього спирту в моторні бензини з 1 травня 2025 року, складає 83 тис. тонн, по кормам для тваринництва – 70 тис. тонн, по переробці кукурудзи – 270 тис. тонн.

Як повідомлялося, у червні 2024 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і "ОККО" на Конференції з відновлення України у Берліні уклали кредитну угоду в розмірі EUR60 млн на будівництво нового заводу з виробництва біоетанолу в Україні.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Джерело: https://www.youtube.com/live/IeuPX6zmLkI

Теги: #завод #окко #біоетанольний

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