Інтерфакс-Україна
Події
23:52 24.04.2025

Трамп: не треба буде перейматися про постачання Україні ракет Patriot та розвідданих у разі ухвалення угоди про мир

1 хв читати

У разі погодження Україною на угоду про мир, яка буде ухвалена обома сторонами, не треба буде перейматися питаннями про постачання їй протиповітряних ракет Patriot або розвідданих, заявив президент США Дональд Трамп.

У відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії про те, якщо США вирішать припинити переговори про мир, чи означатиме це також, що Україна не отримуватиме розвідданих та ракет Patriot, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".

Він висловив переконання, що угода все ж буде укладена.

"Отже, якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо",- зазначив президент США.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xf-m3Nd2HXE

Теги: #допомога #розвіддані #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:36 25.04.2025
Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

23:38 24.04.2025
Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

22:10 24.04.2025
Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

21:13 24.04.2025
Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

20:49 24.04.2025
Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

18:39 23.04.2025
УЧХ організував у Полтаві пункт допомоги постраждалим через російський удар БпЛА

УЧХ організував у Полтаві пункт допомоги постраждалим через російський удар БпЛА

20:23 22.04.2025
Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський

Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський

13:56 18.04.2025
Громада Києва передала 1100 дронів різних типів 27 бригаді НГУ - Кличко

Громада Києва передала 1100 дронів різних типів 27 бригаді НГУ - Кличко

20:15 14.04.2025
Порошенко: ще сім комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть наше небо, один з них йде у Кривий Ріг

Порошенко: ще сім комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть наше небо, один з них йде у Кривий Ріг

18:48 14.04.2025
Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

ОСТАННЄ

МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

У Харкові удари ворожих БпЛА спровокували пожежі на території підприємств - мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

Пасажир, який потрапив під потяг на ст. м. Хрещатик, загинув – КМДА

МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА