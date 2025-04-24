Трамп: не треба буде перейматися про постачання Україні ракет Patriot та розвідданих у разі ухвалення угоди про мир

У разі погодження Україною на угоду про мир, яка буде ухвалена обома сторонами, не треба буде перейматися питаннями про постачання їй протиповітряних ракет Patriot або розвідданих, заявив президент США Дональд Трамп.

У відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії про те, якщо США вирішать припинити переговори про мир, чи означатиме це також, що Україна не отримуватиме розвідданих та ракет Patriot, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".

Він висловив переконання, що угода все ж буде укладена.

"Отже, якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо",- зазначив президент США.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xf-m3Nd2HXE