Інтерфакс-Україна
Події
21:13 24.04.2025

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

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Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Україна надавала США звіти щодо використаної зброї, і завдяки ним були покращені технічні характеристики озброєння, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Все, що використовувала Україна, Україна надавала звіти Сполученим Штатам, і Україна покращила багато елементів і специфікацій силами наших інженерів, наших людей на місцях. Вони покращили технічні характеристики зброї", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

За словами президента, США отримали правдивий звіт, заснований на "найбільшій сухопутній війні за багато років", і тому тепер Сполучені Штати знають, куди інвестувати.

"Я знаю ці висновки, але це не є публічною інформацією, але Сполучені Штати отримали ці знання, ці дані, і ці знання не могли бути отримані без реальних операцій", - додав Зеленський.

Окрім того, США надали гроші на розробку різних БпЛА, які є частиною отриманих $105 млрд допомоги.

"Це те, над чим працювали вчені, розвідка, військові інженери, над чим працювали Сполучені Штати, коли Сполучені Штати заплатили за ці розробки, Сполучені Штати отримали повну і відкриту інформацію про безпілотники. Це нова зброя, яка не була доступна Сполученим Штатам… Тепер Сполучені Штати отримали весь цей досвід, всі ці розробки", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #обмін #зеленський #сша

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