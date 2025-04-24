Зеленський: Україна хотіла б мати спільне розуміння з США у тому, що Росія – агресор

Фото: https://x.com/benshapiro/status/1915121386361626749

Україна розглядає США як сильного стратегічного партнера і хотіла б мати спільне розуміння того, що Росія є агресором, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що Сполучені Штати мають позицію посередника в цьому конфлікті. І це вибір, який зробили Сполучені Штати. Але ми розглядаємо Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, який має вплив. І ми б дуже хотіли, щоб ці дві сили були використані по відношенню до Росії, щоб сила була спрямована на Росію, тому що саме вона є агресором. І ми б дуже хотіли мати спільне розуміння того, що Росія є агресором, а не ми", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

За словами президента, Україна хоче, щоб США "не шукали баланс у цих словах".

"Я розумію, чого хоче президент Трамп. Я дуже поважаю той факт, що він шукає підхід. Це його підхід", - зауважив Зеленський.