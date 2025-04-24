Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

Російським обстрілом пошкоджено будівлю залізничного вокзалу в Краматорську - постраждали вікна та фасад будівлі, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - повідомила УЗ в телеграм в четвер.

Уточнено, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.