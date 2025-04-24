Інтерфакс-Україна
Події
17:29 24.04.2025

Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

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Російським обстрілом пошкоджено будівлю залізничного вокзалу в Краматорську - постраждали вікна та фасад будівлі, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - повідомила УЗ в телеграм в четвер.

Уточнено, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.

Теги: #краматорськ #вокзал #обстріл

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