Глава МЗС Великої Британії про удари РФ по Києву: Це не дії людини миру

Велика Британія засуджує останні жорстокі атаки Росії на Київ та всю Україну, внаслідок яких загинули та були поранені десятки мирних жителів, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Поки українські міністри працювали у Лондоні над досягненням миру, путінська Росія нападала на український народ. Це не дії людини миру", - написав Леммі в соцмережі Х.

В свою чергу колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив мирний план, який висуває США, і закликав західних союзників надати Україні довгострокові і надійні гарантії безпеки.

"Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів, вбивши та поранивши 100 людей у Києві, включаючи дітей. І яка його нагорода відповідно до останніх мирних пропозицій? Право зберегти суверенну українську територію, яку він захопив силою та порушуючи міжнародне право. Право контролювати долю України, заборонивши членство в НАТО. Скасування санкцій проти Росії. Економічне партнерство з Америкою. Шанс відновити свої збройні сили для наступного нападу через кілька років. Щодо України, то що вони отримують після трьох років героїчного опору жорстокому та неспровокованому вторгненню? Яка їхня нагорода за жахливі жертви, які вони принесли, заради, як їм постійно говорили, свободи та демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами із Сполученими Штатами, вони нічого не отримують. Що в цій угоді реально може зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - написав Джонсон в соцмережі Х.

На тлі цього він закликав до надання Україні належних гарантій.

"Якщо ми хочемо запобігти подальшим звірствам з боку Путіна, то нам потрібна довгострокова, надійна і, насамперед, належним чином фінансована гарантія безпеки для України – гарантія, надана Великобританією, США та всіма західними союзниками", - підкреслив Джонсон.