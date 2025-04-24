Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

Президент Литви Гітанас Науседа відзначив, що поки РФ висуває бажані умови для припинення вогню, вона продовжує атакувати українські міста, і зупинити її можна лише силою.

"Кривий Ріг, Харків, Суми, а тепер і Київ горять. Такі злочини на ґрунті ненависті не зупиниш солодкими словами – тільки силою. Литва підтримуватиме президента України Володимира Зеленського та Україну до остаточної перемоги!" - написав Науседа в Х.

У свою чергу міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відзначив, що у той час як Україна погодилася на мир, РФ відповідає на такі пропозиції бомбардуваннями.

"Поки Україна беззастережно погоджується на припинення вогню та невпинно працює над досягненням тривалого миру, Росія розв'язує чергову хвилю жорстоких атак на Україну. Минулої ночі ракетний зливу впали на Київ та інші міста, вбивши та поранивши десятки мирних жителів. Це не поведінка людини, яка прагне миру. Це ще один момент, який демонструє наміри Кремля", - написав Будріс в Х.

Голова зовнішньополітичного відомства відзначив, що лише постійний тиск на РФ може зупинити ці злочини.