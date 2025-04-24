Інтерфакс-Україна
Події
15:54 24.04.2025

Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко

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Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко
Фото: МВС

Росіяни в ніч 24 квітня цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру в густонаселеному районі Києва, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Спільно з СБУ триває процес документування воєнного злочину росіян. Попередньою, росіяни здійснили удар балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз", - розповів Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

Він відзначив, що пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Двічі було здійснено обхід будинків – уночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих.

"Поліція приймає заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців – залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки для прийому цих заяв. Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території", - додав міністр.

Теги: #клименко #ракетна_атака

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