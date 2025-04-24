В найближчу годину в Києві та області очікується гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 квітня в Києві та області очікується гроза, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

"I рівень небезпечності, жовтий. Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419. Якщо впало дерево чи зламалися гілки – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, слід звертатися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно потрібно повідомити 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків слід повідомити за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).