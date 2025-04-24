Інтерфакс-Україна
Події
14:44 24.04.2025

Окупанти додають до "Іскандерів" касетну частину і шрапнель для вбивства цивільних – ЦПД

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Окупанти додають до "Іскандерів" касетну частину і шрапнель для вбивства цивільних – ЦПД

Точність удару балістичних ракет "Іскандер", які російські окупанти використовують для ударів по українських містах, є низькою, тому їх комплектують касетною частиною та шрапнеллю для враження цілей у радіусі 100 м, що використовується агресором також для цілеспрямованих масових вбивств мирних мешканців, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"Балістичні ракети "Іскандер М/К", а також ракети з кндр KN23 є доволі неточною зброєю. Недивлячись на заявлене росіянами відхилення до 10 метрів, часто таке відхилення є у сотню метрів. Саме тому росія ще використовує касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів для вбивства цивільних людей", - написав Коваленко у Телеграм у четвер.

"Фактично удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах - це свідомий воєнний злочин. Бо росіяни точно знають, які вади є у такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних", - наголосив він.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 70 ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та шість крилатих ракет Іскандер-К.

Теги: #іскандер #шрапнель

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