Інтерфакс-Україна
Події
14:15 24.04.2025

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

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Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Президент України Володимир Зеленський не пов’язує нічний російській удар по Україні з його візитом у ПАР, проте пов’язує російську атаку з тиском РФ на США.

"Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. 215, якщо я не помиляюся, зафіксовано ударних дронів, балістиків і інших ракет. По цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку, я би не став", - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР.

Голова Української держави зауважив, що Путіну безумовно не подобається присутність України в Африці. "Безумовно, йому (Путіну – ІФ-У) дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна захищає свої права, і Росія розуміє, що Україна стоїть, і захищає свої права, тому РФ тисне на українців.

"Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар", - сказав Зеленський.

Теги: #тиск #ракетна_атака

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