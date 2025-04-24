Голови МЗС України та ПАР обговорили розширення двостороннього партнерства

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів окрему двосторонню зустріч з міністром міжнародних відносин та співробітництва Південно-Африканської Республіки Рональдом Ламолою.

"Я поінформував міністра Ламолу про мирні зусилля, включаючи останні зустрічі в Парижі та Лондоні, та кроки України до миру. Ми хочемо покласти край цій війні цього року. І ми працюємо з партнерами, щоб цього досягти. Ми детально обговорили, як просувати взаємовигідне двостороннє партнерство України та Південної Африки, і ми прагнемо розширювати співпрацю у всіх галузях, включаючи продовольчу безпеку, сільськогосподарські технології, освіту та цифровізацію", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він підкреслив, що Україні цінує головування Південної Африки у G20 та підтримує її пріоритети більшої рівності у глобальному управлінні та підвищення значущості порядку денного розвитку Африки.

"Візит президента Зеленського, хоч і перерваний через масовану російську повітряну атаку на Україну, є важливою віхою в наших двосторонніх відносинах. Це перший офіційний візит президента до африканської країни. Візит показує, яке велике значення ми надаємо нашим стосункам. Ми працюємо над тим, щоб перетворити дипломатичну діяльність в історії успіху для обох країн", - резюмував Сибіга.