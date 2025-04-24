Прем'єр Чехії закликає до потужної військової підтримки України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала переконаний, що єдиним шляхом для встановлення миру в Україні є надання українській стороні потужної військової підтримки.

"У той час як на початку квітня Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню, сьогодні Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів та дітей. Путін не зацікавлений у мирі та ніколи не був зацікавлений; Єдиний шлях до миру в Європі це потужна військова підтримка України", - написав Фіала в соцмережі Х, коментуючи російські ракетні удари по Україні в четвер.