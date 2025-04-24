Інтерфакс-Україна
Події
13:25 24.04.2025

Прем'єр Чехії закликає до потужної військової підтримки України

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Прем'єр Чехії закликає до потужної військової підтримки України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала переконаний, що єдиним шляхом для встановлення миру в Україні є надання українській стороні потужної військової підтримки.

"У той час як на початку квітня Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню, сьогодні Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів та дітей. Путін не зацікавлений у мирі та ніколи не був зацікавлений; Єдиний шлях до миру в Європі це потужна військова підтримка України", - написав Фіала в соцмережі Х, коментуючи російські ракетні удари по Україні в четвер.

Теги: #україна #фіала #військова_допомога #ракетна_атака

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