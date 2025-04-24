Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки

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Будівля Центрального палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, у Києві зазнала пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ у ніч на 24 квітня, повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї. Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів", - йдеться в повідомленні.

У Мінюсті опублікували відео з урочистого залу палацу, на якому видно, що частина вікон та віконних рам вибиті. Пошкоджений також інтер'єр приміщення.