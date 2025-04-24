Інтерфакс-Україна
Події
12:54 24.04.2025

Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки

1 хв читати
Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки
Фото: Вікіпедія

Будівля Центрального палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, у Києві зазнала пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ у ніч на 24 квітня, повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї. Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів", - йдеться в повідомленні.

У Мінюсті опублікували відео з урочистого залу палацу, на якому видно, що частина вікон та віконних рам вибиті. Пошкоджений також інтер'єр приміщення.

Теги: #київ #загс #палац_одружень #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 24.04.2025
В Києві 25 квітня оголошене Днем жалоби

В Києві 25 квітня оголошене Днем жалоби

12:50 24.04.2025
Поліція встановлює обставини стрілянини в Подільському районі Києва

Поліція встановлює обставини стрілянини в Подільському районі Києва

12:26 24.04.2025
Глава Міноборони Нідерландів висловився за збільшення підтримки України після нічної атаки РФ

Глава Міноборони Нідерландів висловився за збільшення підтримки України після нічної атаки РФ

10:58 24.04.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

10:12 24.04.2025
УЧХ бере участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Києву

УЧХ бере участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Києву

09:36 24.04.2025
В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

09:15 24.04.2025
В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

08:06 24.04.2025
Понад 70 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Нацполіція

Понад 70 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Нацполіція

06:17 24.04.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

06:04 24.04.2025
Двоє загиблих і 54 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ - Кличко

Двоє загиблих і 54 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ - Кличко

ВАЖЛИВЕ

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

ОСТАННЄ

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

ПАР хотіла б відіграти роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ

Зеленський і Рамафоса обговорили роль G20 у захисті України

У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Президенти ПАР та США обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

Президент ПАР: Закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити безумовне припинення вогню

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Президент ПАР: Південна Африка глибоко стурбована війною в Україні, єдиний шлях до миру - через дипломатію

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА