Нічна атака доводить, що РФ не хоче миру і цілеспрямовано вбиває українців, – Сирський

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Нічні ракетно-дронові удари РФ по Україні є терористичним актом і свідчать, що РФ не хоче миру, заявляє головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський.

"Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей… Дії окупантів вкотре доводять: російська федерація не хоче миру. Уся її діяльність — це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України", - написав Сирський в Телеграм у четвер.

Він висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що кожен злочин отримає відповідь. "Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, — понесе справедливе покарання", - написав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, ударів було завдано по Києву та Київській області, а також по Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Хмельницькій, Сумській областях і Запоріжжю.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.