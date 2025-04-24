Глава МЗС Латвії про атаку РФ: М’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру

Росію треба примусити до миру, заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже (Baiba Braže).

"Лише мир через силу може спрацювати: Росію потрібно примусити до миру, а самооборону України – посилити", - написала вона в соцмережі Х в четвер.

"Сьогоднішні масові напади на мирних жителів в Україні доводять, що м’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру", - додала міністр.

Раніше повідомлялося, що внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 8, постраждало понад 70 людей, серед яких діти.