Від початку повномасштабної війни росія вбила 13 тисяч цивільних українців, з них 618 дітей, а також здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом рф. Це потрібно і Європі, і Америці, щоб у майбутньому світ був безпечним, щоб наші діти жили в мирі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі, коментуючи нічний удар по Україні в четвер, 24 квітня.

Він додав, що щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень. Українські воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. З 2022 року потужності українського ОПК зросли в 35 разів, і зараз Україна вже виробляє 40% усього озброєння війська.

"Дякуємо за підтримку нашим друзям та партнерам з усього світу. Зокрема американському народу та українській діаспорі. Сьогодні ми потребуємо американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США", - наголосив прем’єр.