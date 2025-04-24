Інтерфакс-Україна
Події
10:52 24.04.2025

Шмигаль: Росія повинна заплатити подвійно

1 хв читати
Шмигаль: Росія повинна заплатити подвійно

Від початку повномасштабної війни росія вбила 13 тисяч цивільних українців, з них 618 дітей, а також здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом рф. Це потрібно і Європі, і Америці, щоб у майбутньому світ був безпечним, щоб наші діти жили в мирі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі, коментуючи нічний удар по Україні в четвер, 24 квітня.

Він додав, що щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень. Українські воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. З 2022 року потужності українського ОПК зросли в 35 разів, і зараз Україна вже виробляє 40% усього озброєння війська.

"Дякуємо за підтримку нашим друзям та партнерам з усього світу. Зокрема американському народу та українській діаспорі. Сьогодні ми потребуємо американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США", - наголосив прем’єр.

Теги: #шмигаль #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 24.04.2025
Шмигаль та директор Світового банку обговорили залучення фінансування у 2026 році

Шмигаль та директор Світового банку обговорили залучення фінансування у 2026 році

11:26 24.04.2025
Нічна атака доводить, що РФ не хоче миру і цілеспрямовано вбиває українців, – Сирський

Нічна атака доводить, що РФ не хоче миру і цілеспрямовано вбиває українців, – Сирський

11:10 24.04.2025
Глава МЗС Латвії про атаку РФ: М’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру

Глава МЗС Латвії про атаку РФ: М’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру

10:58 24.04.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

10:47 24.04.2025
Президентка Молдови після атаки РФ по Україні: Тільки сила може зупинити цю війну

Президентка Молдови після атаки РФ по Україні: Тільки сила може зупинити цю війну

09:43 24.04.2025
Умєров після масованої нічної атаки РФ: Чекаємо на сильну реакцію з боку інших країн

Умєров після масованої нічної атаки РФ: Чекаємо на сильну реакцію з боку інших країн

09:36 24.04.2025
В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

09:15 24.04.2025
В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

22:11 23.04.2025
Шмигаль зустрівся у Вашингтоны з міністром фінансів США

Шмигаль зустрівся у Вашингтоны з міністром фінансів США

18:00 23.04.2025
Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 77, загинуло 8 людей

Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО

Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

ОСТАННЄ

Глава Міноборони Нідерландів висловився за збільшення підтримки України після нічної атаки РФ

Україна та Молдова викрили злочинне угрупування, що розповсюджувало психотропи в таблетках для схуднення

Трамп вийде з мирних переговорів за пару тижнів – британський аналітик

В Тернопільській області почалася ексгумація останків вбитих у 1945 році поляків

Британія заборонила експорт ігрових контролерів до РФ, які та може використовувати для керування БПЛА

Затримано зловмисників, які готували прорив ДРГ у Сумщину

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки Росії на цивільне населення України

В Україну повернули тіло вбитої росіянами журналістки Рощиної

Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА