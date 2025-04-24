Трамп заявляє про досягнення угоди з РФ щодо припинення війни і сподівається досягти її із Зеленським

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп вважає, що досяг угоди із Володимиром Путіним щодо припинення розпочатої ним війни проти України і сподівається на досягнення такого ж результату з президентом України Володимиром Зеленським, хоча констатує, що це виявилося складніше, ніж він гадав.

"Я скажу, що я вважаю, що Росія готова… Я думаю, ми маємо угоду з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський… Я гадав, що із Зеленським буде легше домовитися. Поки що це було важче, але це нормально, нічого страшного", – сказав він журналістам у Білому домі вночі у четвер по Києву.

"Я думаю, що ми можемо мати угоду з обома. Я сподіваюся, що вони це зроблять", – підсумував Трамп.

Президент США сказав, що не знає, чи буде у нього зустріч із Зеленським під час поїздки до Риму у суботу на похорон Папи римського Франциска.

"Я не знаю, чи поїде він на похорон, чи ні. Я просто сподіваюся, що він вирішить цю проблему", – сказав Трамп.

Він знову заявив, що щотижня у війні гинуть від 3 тис. до 5 тис. солдат – росіян та українців, і він хоче це зупинити.

"І якщо я зможу вирішити її завдяки певним здібностям, це було б чудово", – зазначив президент США.

Він також повідомив, що планує зустрітися із Путіним незабаром після свого візиту до арабських країн, запланованої на 13-16 травня.