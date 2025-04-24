Інтерфакс-Україна
Події
10:12 24.04.2025

УЧХ бере участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Києву

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УЧХ бере участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки по Києву
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) бере участь у ліквідації наслідків нічної російської масованої атаки ракетами та БпЛА по Києву.

"Команди загонів швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста та Київської області спільно з рятувальниками ДСНС України працюють на місці нічної атаки на Київ", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці. Волонтери евакуюють постраждалих з-під завалів. Вони також надають людям першу домедичну та психологічну допомогу.

На місці працює пункт допомоги УЧХ, де постраждалі та рятувальники можуть випити води, чаю та відпочити.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, в результаті комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало понад 70 людей, серед яких діти. Пошкодження та руйнування житлових будинків зафіксовані у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок у Святошинському районі.Також пошкоджено вікна приміщення станції метро, закладів харчування та знищені автомобілі.

 

Теги: #київ #окку #атака #учх

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