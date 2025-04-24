Умєров після масованої нічної атаки РФ: Чекаємо на сильну реакцію з боку інших країн

Україна чекає на сильну реакцію з боку інших країн на масовану нічну атаку РФ, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначив він у Facebook в четвер, під ударами дронів і балістики були Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області. У Києві станом на ранок загинули 9 людей. Понад 70 зазнали поранень. Серед них шестеро дітей. У столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку.

"Ці атаки є ще одним підтвердженням — росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору", - написав міністр.

Він додав, що паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки — таких, які зроблять будь-яку агресію проти України неможливою.

"Це шлях до справедливого й надійного миру", - наголосив Умєров.