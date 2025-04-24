Інтерфакс-Україна
Події
09:36 24.04.2025

В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро

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В Києві внаслідок російського удару зруйновано житловий будинок, пошкоджена станція метро
Фото: Офіс генпрокурора

Ввнаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало понад 70 людей, серед яких діти, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Наразі триває рятувальна операція у Святошинському районі Києва, де зруйновано багатоквартирний житловий будинок", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Пошкодження та руйнування житлових будинків зафіксовані у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. Також пошкоджено вікна приміщення станції метро, закладів харчування та знищені автомобілі.

Правоохоронці не уточнюють район, у якому була пошкоджена станція метро, але за даними соцмереж йдеться про станцію "Лук’янівська".

На місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин країни-агресора.

Кількість постраждалих уточнюється.

Теги: #київ #пошкодження #ракетна_атака

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