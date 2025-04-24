Упродовж доби зафіксовано 168 бойових зіткнень - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 2961 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб