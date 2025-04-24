Понад 70 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки росіян на Київ - Нацполіція

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки ракетами та БпЛА на Київ перевищила 70, повідомляє Нацполіція у телеграм-каналі в четвер.

За даними правоохоронців під масованим комбінованим ударом опинилися Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

"Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей. Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

"Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник", - повідомляє телеграм-канал Нацполіції.